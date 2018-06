Blida : Iftar collectif à la cité U6

Réagissez

Une initiative très louable proposée et concrétisée par le directeur de la résidence de la cité universitaire 6 de Blida, concernant un iftar collectif, qui a réuni autour d’une même et grande table, étudiants, travailleurs et responsables de ladite résidence. Plusieurs responsables ont été conviés à cette table, dont le président de l’université Blida 1, le chargé de la pédagogie. «Le but de cette initiative est typiquement convivial, c’est aussi pour que les étudiants ici présents à la résidence et loin de leur famille en ce mois sacré, ne se sentent pas seuls et pour casser aussi leur routine habituelle en prenant leur repas et aller manger chacun dans sa chambre», dira l’initiateur de cet iftar collectif.