L’association Djazairouna des familles victimes du terrorisme de la wilaya de Blida, en partenariat avec l’association Echifaa pour l’assistance aux malades de la colonne vertébrale et rééducation fonctionnelle de Médéa ont organisé une session de formation au profit d’une cinquantaine de cadres issus d’une trentaine d’associations implantées dans les wilayas de Blida et Médéa du 19 au 22 septembre, à l’hôtel Clean de Blida.

Cette action fait partie d’un projet intitulé «Pour une société progressiste», projet soutenu et financé par l’Union européenne ; lequel vise, notamment, à renforcer les capacités de la société civile par la création d’un réseau associatif solide qui favorisera la promotion des droits de la personne, l’égalité et le développement social. La formation proprement dite vise à renforcer les capacités de gestion des apprenants à la gestion des associations et le montage de projet.

Elle est dispensée par des experts internationaux et s’articule autour de thématiques, telles que la vulgarisation de la législation relative aux associations, la gestion administrative et financière d’associations, le montage de projet et la collecte de fonds ; en plus de l’organisation de trois ateliers de réflexion pour rédiger une plate-forme de mise en place d’un réseau associatif.

Les résultats assignés à cette formation sont le renforcement des capacités de gestion d’associations par les apprenants, la mise en place d’un réseau d’associations de défense des droits de l’homme, le financement de cinq micro-projets en matière de renforcement des droits de la personne et l’engagement d’une action de plaidoyer sur un thème et/ou problème choisi par les apprenants. D’autres sessions de formation sont prévues dans le cadre de l’exécution de ce projet à portée triennale.