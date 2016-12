Blida : Enquête sur les locaux professionnels abandonnés

Réagissez

Les locaux à usage professionnel, relevant du programme du Président, sont au nombre de 2132 dans la wilaya de Blida.

Mais la plupart d’entre eux se trouvent dans un état de dégradation avancée. Des jeunes inconscients sont même allés jusqu’à transformer des locaux en lieu de débauche. Conscient de cette situation et de ce manque à gagner en cette période de crise, le wali a réuni, récemment, l’exécutif dans un conseil de wilaya pour mettre fin à ce problème épineux qui a trop duré et trouver des solutions aux locaux abandonnés. Le rapport de la commission chargée de faire la lumière sur cette situation désolante donne un chiffre de 619 locaux abandonnés, 1007 fermés, 135 en cours de finition et 371 exploités. Il est utile de rappeler que le montant lié à la réalisation d’un seul local a coûté au Trésor public la somme de 783 300 DA.

Concernant les locaux situés dans 13 marchés de proximité, appelés aussi les locaux Batimetal, le coût global de leur réalisation est de 506 192 000 DA, alors que le rapport a fait ressortir que sur les 480 locaux, 426 sont à l’abandon. Tout le monde se pose la question de savoir à qui la faute ? Et pourquoi les jeunes bénéficiaires ne veulent pas rejoindre leurs locaux ? Est-ce que le programme des 100 locaux par commune du Président est mal interprété et conçu par les responsables locaux ? Est-ce leur construction et attribution qui ont été mal étudiées, ou bien ce sont les jeunes chômeurs, habitués à l’assistanat, qui ne veulent pas travailler ? «La seule solution, c’est de reconvertir en logements les locaux qui se trouvent au bas des immeubles, ainsi ils seront plus utiles», propose un citoyen habitant à proximité de locaux abandonnés.