Layadhi Mostefa, nouveau wali de Blida

Après deux mois de vacance, la ville des Roses a, en la personne de Layadhi Mostefa, un wali. Il a été installé hier dans ses nouvelles fonctions.

Après une vacance très remarquée et qui aura duré presque deux mois, Blida a enfin son wali. Layadhi Mostefa, car c’est de lui qu’il s’agit, a été installé officiellement sans protocole, hier matin, lors d’une cérémonie en présence notamment des autorités locales et des élus, et ce, en remplacement de Bouazghi Abdelkader qui a été appelé à occuper le poste de ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

Le nouveau locataire de la wilaya de Blida est un énarque, qui a occupé la fonction de chef de cabinet de la wilaya d’Alger avant d’être nommé wali à El Oued durant plus de 5 années, à Tipasa et à Médéa pour une période de moins de 2 ans. En marge de la cérémonie, Layadhi Mostefa s’est dit honoré d’être à la tête de la wilaya Blida et a remercié ceux qu’ils lui ont fait confiance pour prendre les rênes d’une wilaya si importante.

«Je vous salue et je suis fier d’être parmi vous, je vous promets de poursuivre la même cadence de mon prédécesseur. Ma main est ouverte et tendue à tous ceux qui veulent m’accompagner dans la construction positive pour que Blida retrouve d’avantage son développement économique et social et ceci dans le cadre des espaces de consultation.

Je veux que toutes les décisions prises par nos services soient notifiées sur le site de la wilaya afin que tout le monde soit au courant de ce qu’on fait, y compris le muet et le sourd. Je veux travailler dans la transparence et je veillerai au bon cadre de vie des citoyens dans le respect de l’application de la loi pour assurer un avenir meilleur à nos enfants via l’éducation et la formation», conclut le nouveau locataire.

Durant la cérémonie, des dizaines de citoyens de la commune de Meftah ont protesté devant le siège de la wilaya contre leur exclusion de la liste des logements. A cet effet, d’importants dossiers prioritaires sont sur la table du nouveau wali, notamment ceux concernant le logement, l’eau potable et les routes.