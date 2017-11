Blida : Encore les robinets à sec !

Réagissez

Même si on est en pleine saison automnale, la distribution d’eau potable continue à poser problème à Blida. Depuis la fin octobre, certains quartiers du centre-ville sont restés sans eau pendant une semaine. Le comble est que l’ADE ne fait rien pour aviser ses abonnés sur les coupures. «C’est vraiment honteux de fêter un 1er Novembre dans des conditions moyenâgeuses ! Honte à l’ADE», regrette un père de famille.

Parmi les quartiers concernés, l’on cite Bab Khouikha, les Bananiers, la cité Bounama Djillali…D’après des informations, la conduite principale alimentant une partie de Blida et provenant de la station de la Chiffa aurait été endommagée par des travaux au niveau de la sortie sud-ouest de Blida. Mais l’ADE n’a pas jugé utile de communiquer les raisons de cette perturbation. Pendant ce temps-là, son téléphone sonne aux abonnés absents et un nombre important de ses abonnées continue de souffrir d’un problème censé être résolu il y a bien longtemps…