Blida en bref :

Formation en audit financier

Même si leur rôle est vital pour les entreprises, les auditeurs financiers son rares en Algérie. Appelés à contrôler «la sincérité et la régularité des comptes annuels d’une entreprise», leur présence ne cesse d’être indispensable dans notre pays, notamment en ces temps où la gestion rigoureuse des entreprises laisse souvent à désirer. Répondant à un besoin du marché, l’Institut des sciences expertales d’Alger vient de lancer une formation d’expert international en audit financier, et ce, en collaboration avec un institut français situé à Grenoble et l’Ordre international des experts internationaux (Genève). «Nous formons des auditeurs financiers dont le programme est d’un standard international. D’ailleurs, le titre d’expert international est délivré par l’Ordre international des experts», rassure l’un des fondateurs de l’Institut des sciences expertales d’Alger, rencontré récemment à Blida. Pour plus de précisions, contacter l’institut au : 0551 17 85 99 / 0771 11 41 22.

M. B.



Changement au 1er Commandement de la Gendarmerie

Le nouveau chef du 1er Commandement régional de la Gendarmerie nationale de Blida, le général Arar Abderrahmane, a été installé officiellement dans ses fonctions, mardi par le général-major Nouba Menad, commandant de la Gendarmerie nationale, en remplacement du général El Ghali Belksir. Dans son intervention, le général-major a rappelé le parcours remarquable du nouveau commandant, en citant les postes qu’il a occupés, le dernier en qualité de commandant du 6e commandement régional de la Gendarmerie nationale. Brahim B.



Blida : 9000 logements AADL non lancés

Le parc de logements dans la wilaya de Blida, présentée lors du conseil de wilaya tenu récemment, a connu une croissance remarquable. Sur les 61 907 unités notifiées à la wilaya depuis une quinzaine d’années (tous programmes confondus), 10 419 logements sont achevés, 40 647 sont en cours de réalisation, 10 501 ne sont pas encore lancées et 340 sont à l’arrêt.

5 types de logements qui sont concernés : LSP (7 738 unités, dont 6810 achevées), LPA, qui ont connu beaucoup de retard, seulement 109 sont achevés, 785 sont en cours, sur les 2735 notifiés, soit presque les 2/3 qui n’ont pas connu le jour, pénalisant toute une population de demandeurs de logement, et dont certains ont déjà payé les premières tranches.

Le programme le plus important de logements est destiné aux souscripteurs AADL d’Alger et qui se trouve dans la ville nouvelle (Bouinan), et ce, avec 26 200 logements en cours de réalisation, ajouté à cela le programme AADL Blida avec 23 250 unités, soit 3 500 achevées et attribuées (ancien programme 2001), 10 750 en cours et 9 000 non encore lancées pour des problèmes liés au foncier…Et en dernier, le LPP, avec 1 984 en cours de réalisation.

Si on se réfère à ces chiffres avancés par la wilaya, l’année 2018 sera celle de la grande distribution de logements.



Brahim B.