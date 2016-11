Blida : Des vieilles dames chez la police pour exiger l’eau

Réagissez

Souffrant d’une pénurie d’eau depuis plus d’un mois, des vieilles dames, habitant au boulevard Kritli Mokhtar, n’ont pas trouvé mieux, hier, pour faire valoir leur droit que d’aller au commissariat de police pour déposer plainte contre l’ADE.

Ne pouvant plus supporter une pénurie qui a trop duré, leur seul recours restait la police. «Lorsque des pères de famille se sont présentés, la veille, aux services de l’ADE pour une réclamation, un agent n’avait pas trouvé mieux que de leur dire : ‘‘Allez-y déposer plainte, on ne peut rien faire pour vous !’’», raconte un plaignant. Et d’ajouter : «N’ayant pas accepté cette humiliation, nos mères ont décidé de prendre l’affaire en main et d’aller au commissariat pour crier leur ras-le-bol.»

Une fois les vieilles sur place, et après avoir pris en charge leur doléance, un officier de police a contacté l’APC et l’ADE. «Tout de suite après, l’Algérienne des eaux nous a promis de nous envoyer des citernes pour alimenter nos foyers en eau. Le représentant de l’APC a aussi présenté des excuses. On espère un dénouement à notre calvaire.» C’est une canalisation d’eau bouchée qui serait la cause de la pénurie d’eau.