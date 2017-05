Réagissez

Les unités de la gendarmerie et les services de la sûreté de wilaya de Blida ont adopté un plan visant à assurer la sécurité des personnes et des biens durant le mois de Ramadhan.

Des opérations «coup-de-poing» préventives ont été effectuées cette semaine par les éléments de la gendarmerie dans les lieux de délinquance connus pour le trafic de drogue à Larbâa et Boufarik, et ce, afin de mettre fin aux agissements des réseaux criminels, durant le mois sacré et après.

Les services de la police se mobilisent, eux aussi, pour assurer la sécurité des citoyens en ce mois très mouvementé, dans les milieux urbains. Ainsi, des rotations de patrouilles seront programmées régulièrement dans les lieux mal fréquentés. Il y a aussi le déploiement des éléments de la police, qui est prévu dans tous les quartiers et rues, en particulier dans les zones animées pendant les nuits du Ramadhan, notamment les rues commerçantes, les centres commerciaux et les alentours des mosquées. La régulation de la circulation routière n’est pas en reste, durant le Ramadhan, pour éviter l’anarchie sur les routes, voire les accidents mortels. En plus, des numéros verts sont à la disposition des citoyens pour tout appel demandant l’aide et le secours.