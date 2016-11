Blida : Congrès international de gynécologie obstétrique

Le Collège national des gynécologues obstétriciens algériens (CNGOAL) et la Société algérienne de gynécologie obstétrique (SAGO) ont organisé conjointement le 1er congrès du CNGOAL et le 20e congrès de la SAGO les 11 et 12 novembre à l’hôpital Frantz Fanon de Blida.

Ce congrès international, avec une présence maghrébine, africaine et française avait pour objectif des échanges entre les professionnels et les experts de la santé dans cette spécialité qui touche aux problèmes médicaux des enfants et des femmes. Les thèmes abordés au cours de ces deux journées ont trait à la grossesse extra-utérine, la rupture utérine, la maladie trophoblastique, l’endométriose, l’insémination intra-utérine… Au cours de cet événement, une attention particulière est portée sur les problèmes récurrents que rencontrent les femmes lors des accouchements. Il est loisible de citer, entre autres, le manque d’infrastructures ou leur mauvaise répartition, l’absence de la hiérarchisation de niveau de maternité (accouchement normal, accouchement à risque et accouchement à haut risque) et la formation du personnel soignant de la femme qui accouche, tel que rapporté par certains congressistes. Plus d’une centaine de conférences ont été présentées au cours de ce congrès.





Hocine Mallek