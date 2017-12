Réagissez

La commune de Chréa (hauteurs de Blida), comptant officiellement plus de 5000 habitants n’a pas bénéficié de programme de logement depuis 1999.

Durant le mandat de l’actuel président de la République, seulement 12 logements ont été réalisés avec le budget de la commune, mais à moitié finis. Aujourd’hui, ils sont délaissés et fragilisés par les aléas du temps. Une tare au milieu d’un endroit féerique par la richesse de sa flore et de sa faune. Chréa est victime de son emplacement géographique en altitude, de son statut de zone protégée, interdisant les constructions et le manque de volonté des autorités qui se sont succédé à l’APC.

Pourtant, Chréa a tous les avantages pour sortir de son isolement à travers de nouvelles infrastructures, notamment le logement et les équipements d’accueil répondant aux normes des montagnes. Lors de la dernière réunion du conseil de wilaya, le P/APC de Chréa, M. Biskra, a déclaré que cette commune a une assiette foncière dont le bien est communal qui peut accueillir 30 logements.

«J’espère qu’un nouveau quota de logements soit attribué à Chréa pour répondre à la demande de ses habitants», déclare-t-il. Au sujet de l’opération des 12 logements restés à l’abandon, le P/APC demande au wali de trouver une solution à ce problème afin de mettre fin à la défiguration du site, soit une enveloppe pour terminer les travaux ou bien les attribuer aux citoyens et c’est à eux de reprendre les travaux à leur compte.

Il est à signaler qu’on ne délivre pas de permis de construire d’un logement sur toute la région de Chréa vu son statut de zone classée et protégée, mais au fil des ans, les familles s’agrandissent et les besoins en logements deviennent une nécessité. Penser à construire avec des matériaux qui ne polluent pas (bois…) et selon l’environnement de montagne serait la bonne solution…