Blida : Chaâbane M’hamed disparu depuis dix ans !

Réagissez

Chaâbane M’hamed n’a plus donné signe de vie depuis dix ans ! Souffrant de troubles psychiatriques, ce quinquagénaire de Bouarfa (Blida), né le 21 mars 1964 à Blida, a quitté le domicile familial en 2007, n’y est pas revenu, sans donner aucune nouvelle, et surtout sans papiers d’identité !

Sa longue absence ne cesse d’inquiéter sa famille, mais cette dernière reste optimiste. «On sent qu’il est toujours vivant, on garde espoir de le retrouver un jour !», espère son frère, Sid Ali, les larmes aux yeux. Et de poursuivre : «Il est grand de taille, tantôt agressif, tantôt calme, il marche en boitant, bref il est facilement reconnaissable.» Chaâbane M’hamed aimait (et aime toujours sans doute) la vie, témoigne notre interlocuteur. «Il supportait l’Usmb, il était mélomane de musique chaâbie et se retrouvait à merveille dans les ambiances festives.

Il aimait les grandes villes, comme Alger et Oran, qui constituaient pour lui une véritable thérapie», ajoute-t-il. Aussi, il avait une passion pour la pâtisserie et les déplacements par train. Dans son quartier, appelé Trab Lahmar (hauteurs de Blida), le mystère de sa longue disparition ne cesse d’intriguer plus d’un.

«Dix ans de disparition reste un véritable mystère. Sa famille ne sait plus si elle doit faire son deuil ou attendre des jours meilleurs, quoi qu’elle continue de garder espoir», déclare un voisin à la famille du disparu. Les Chaâbane de Trab Lahmer lancent un appel à la Gendarmerie nationale et à la Sûreté nationale afin de retrouver M’hamed, de le sauver d’un éventuel danger, et de le remettre à sa famille (s’il est encore vivant). Pour contacter sa famille : 0777656183 / 0799 970 627