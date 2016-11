Réagissez

La crise financière se fait sentir à Blida et dans d’autres wilayas. Cela pousse les pouvoirs publics à donner une nouvelle orientation du rôle économique des collectivités locales.

«Il faut rechercher et trouver vos propres sources de financement à travers la fiscalité et la récupération des droits et taxes acquis, entre autres», a lancé le wali de Blida en direction des différentes P/APC de la wilaya et du directeur des impôts, et ce, lors d’un récent conseil de wilaya. «Pour que la lancée du développement local continue dans sa trajectoire, 2017 sera l’année de l’optimisation des dépenses et de la récupération des différentes taxes.

Seulement 5% des revenus des produits de la propriété des communes alimentent le budget de la wilaya, le reste provient des impôts. Ce sera la chasse à tout ce qui revient de droit à l’Etat : taxes, droits de location, de résidence, d’abattage, de transport et de l’environnement», a insisté le wali. Pour les salles des fêtes, comme exemple, un petit calcul établi par le DAL fait ressortir que la wilaya compte 63 salles des fêtes, il s’agit, d’après lui, d’un manque à gagner important de 15 830 250,00 DA si la taxe de 750 DA est appliquée.

Dans le volet des constructions illicites, Blida enregistre 25 000 cas, et si on applique la loi 08/15 de régularisation, le budget de la wilaya sera alimenté de 750 000 000, 00 DA. Dans un délai court, le wali prépare une feuille de route de la chasse à l’impôt que les maires doivent exécuter d’une manière rigoureuse. Deux déclarations de fiscalité ont été signalées, la première à la commune de Aïn Romana et la deuxième à Guerrouaou, petite commune qui se positionne à la troisième place devant Boufarik et Larbaa pour son rayonnement industriel.