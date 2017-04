Blida by night, quelle sensation !

Réagissez

De jour comme de nuit, Blida a changé. Des ingénieurs, architectes et les éléments des Epic de la wilaya ont réussi à mettre en œuvre, en quelques mois, de nouvelles conceptions de travail à travers des opérations de remise à niveau pour rattraper ce que les élus des communes n’ont pas pu réaliser et remédier à une situation chaotique héritée et synonyme de déchéance et d’abandon. Rien que pour l’exemple, sur un total de 57 000 points lumineux répartis sur l’ensemble des 25 communes que compte la wilaya, seuls 6000 points fonctionnaient et 35 000 étaient en panne. Depuis la prise en charge de l’éclairage public par l’Epic Mitidja Inara, la situation s’est beaucoup améliorée.

«Depuis la mise en service de la nouvelle méthode d’approche et de sorties ciblées via la flotte mobile professionnelle, plusieurs opérations de contrôle et d’entretien ont pu rendre l’éclairage public de la wilaya opérationnel. Il y a aussi l’introduction des lampes LED, lesquelles consomment moins d’énergie et éclairent mieux», déclare le directeur de l’Epic, Mafoudh Bouceka. Les illuminations émanant des lampes LED, des jeux de lumières, des guirlandes et autres décorations lumineuses donnent un «merveilleux» effet lumineux multicolores et font «briller» les boulevards, les placettes publiques, les quartiers et les routes dès la tombée de la nuit.

«J’aime admirer le beau tableau illuminé de la ville des Roses à partir des hauteurs de Chréa, où le spectacle devient plus attirant», témoigne un citoyen. Toute cette beauté rayonnante est le fruit d’un travail réfléchi des éléments de Mitidja Inara. Il faut dire que même d’autres wilayas du pays sont entrées en contact avec cet établissement pour demander assistance et des conseils techniques afin de bénéficier de son savoir-faire. « Blida retrouve enfin son âme vivante, les citoyens reprennent confiance et profitent des soirées nocturnes en famille. Le Ramadhan et l’été frappent déjà à nos portes et on doit relever davantage de défi pour offrir un beau spectacle nocturne et sécurisant. Une belle virée nocturne à Blida by night est un droit pour tous», conclut le directeur de Mitidja Inara.