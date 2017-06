Blida : Bilan de la DCP des dix premiers jours de Ramadhan

Réagissez

Les services du contrôle et de la fraude relevant de la direction du commerce de la wilaya de Blida ont effectué 1478 interventions liées aux pratiques commerciales durant les dix premiers jours du mois de Ramadhan.

Ainsi, ils ont enregistré 456 infractions et dressé 339 PV pour absence de factures, représentant un montant de 511 168 DA et qui se sont soldées par la fermeture administrative de 12 locaux et 3 seront portés sur la liste des fraudeurs du registre du commerce. En ce qui concerne la fraude et le contrôle de qualité, les services de la DCP ont effectué 956 interventions dans lesquelles ils ont saisi plus de 2 tonnes de produits alimentaires dont 549 kg de viandes blanches impropres à la consommation, le montant de la marchandise saisie se chiffre à 725 116,65 DA.

Une grande partie saisie a été remise au centre du Croissant-Rouge.

Le Ramadhan de 2017, selon la DCP, a connu une stabilité des prix. Pour les légumes, les prix sont stables, ils n’ont pas connu d’augmentation par rapport aux années précédentes, au contraire, quelques produits ont enregistré une baisse, comme la tomate, la courgette et le piment. En ce qui concerne les viandes rouge et blanche, elles ont connu une distribution régulière, sauf que le prix du poulet a grimpé légèrement pour atteindre les 330 DA le kilo.

Un plan a été mis en place pour assurer l’approvisionnement des citoyens en produits alimentaires de première nécessité durant les jours de fête de l’Aïd, où 1687 commerçants sont appelés à tenir une permanence selon la répartition suivante : 149 boulangeries, 1129 magasins d’alimentation générale, 7 minoteries, 2 laiteries, 3 unités de production d’eau minérale et 397 commerçants de différentes activités. Et afin d’assurer le bon suivi et le contrôle, la DCP a déjà mobilisé 60 agents durant les deux jours de fête.