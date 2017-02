Blida : après l’incendie d’un immeuble, plusieurs familles livrées à elles même !

Réagissez

Après l’incendie ayant touché ce lundi matin un ancien immeuble situé au quartier ‘’Les Rosiers’’, en plein centre de Blida, ses occupants se disent victimes de l’indifférence des autorités locales.

Même si les flammes, causé par un court circuit, n’avait pas engendré de dégâts humains, elles ont toutefois fragilisé la vieille bâtisse datant de l’époque coloniale, surtout les étages supérieurs. En fin de journée, ses occupants, une quarantaine, étaient toujours livrés à eux même, devant l’entrée principale de leur immeuble. Ils ont évité de retourner chez eux par crainte sur leur vie.

« Les pompiers sont venus éteindre les flammes, ils ont fait leur travail et ils sont repartis. Sinon, aucune visite d’un officiel pour voir notre état, nous consoler suite au choc et nous proposer des logis provisoire pour notre hébergement. Notre immeuble s’est fragilisé à cause des flammes, les plafonds de l’étage supérieur risque de s’effondrer et de provoquer des dégâts », témoigne un riverain.

« Où sont les députés et les élus du peuple ? Ou savent-ils juste se montrer durant les campagnes électorales », ajoute avec regret un autre occupant de l’immeuble en question. A 18h00, le sort des familles victimes n’était toujours pas connu, soit plus de sept heures après l’incendie !