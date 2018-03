Blida : Amel Benzina, ou la DRAG à 34 ans !

Réagissez

Le plus jeune directeur de la réglementation et des affaires générales (DRAG) à l’échelle nationale est une femme !

A 34 ans, elle est DRAG à la wilaya de Blida depuis le mois d’octobre dernier. Diplômée en sciences juridiques et administratives en 2006, détentrice d’un certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) une année après, elle dit qu’elle mène sa "difficile" mission en toute "aisance".

Mariée, deux enfants, sa carrière a commencé à la compagnie d’assurance SAA d’Oran, au service contentieux, mais dans le cadre du préemploi. «Même si je n’étais pas confirmée dans mon poste, la SAA m’a beaucoup forgée. Je n’y suis restée pourtant qu’une seule année. Le contentieux, les réclamations, les inextricables litiges entre l’assureur et l’assuré m’ont permis d’apprendre beaucoup de choses en un laps de temps court.

Quand vous avez plusieurs situations de litige qui se présentent, où chaque cas est un cas, cela vous pousse à chercher davantage, à fouiner dans les codes, les lois…Bref, c’était pour moi l’école dans le travail», reconnaît-elle. Quelque temps après, la wilaya d’Oran annonce le recrutement de 23 administrateurs.

Elle se présente au concours, mais pas trop optimiste. «Lors du dépôt de mon dossier de candidature, on m’avait donné un accusé portant le numéro 1800. Et il y avait plusieurs candidats qui avaient déposé leur dossier après moi. Là, je me disais qui ne tente rien n’a rien. Je voulais juste essayer sans pour autant espérer être recrutée», raconte-t-elle.

Et de poursuivre : «J’ai passé le concours et je l’ai eu. Là, j’ai compris que mon bref passage à la SAA m’a beaucoup servi dans ma carrière professionnelle.» A la wilaya d’Oran, elle a commencé sa carrière au service des cartes grises et des permis de conduire. Elle a aussi fait un passage au service de la circulation des personnes et de la numérisation de l’état civil.

«J’ai gravi les échelons et j’ai même assumé l’intérim du DRAG d’Oran lors de ses congés. Mais je reconnais que le guichet et le contact direct avec le citoyen sont la base pour mieux comprendre le fonctionnement d’une administration publique. Une chose est sûre, j’aime mon domaine».



Après Oran, Blida

Octobre 2017, le président de la République opère un mouvement dans le secteur de l’Intérieur. La nouvelle tombe ! Elle figure parmi les personnes concernées par le mouvement, en étant désignée DRAG à Blida. Elle se retrouve avec son ancien responsable à Oran, aujourd’hui SG de la wilaya de Blida.

«J’ai énormément apprécié le geste du président de la République pour la confiance qu’il m’a accordée en me nommant DRAG dans une si importante wilaya. Mon installation a coïncidé avec les préparatifs des élections, il fallait relever le défi pour une mission difficile à exécuter. Oran c’est plus important que Blida, du coup le travail à Blida est plus facile à mener que dans la capitale de l’Ouest. Je m’en sors bien ici !», avoue-t-elle.

Et de poursuivre : «Ma principale mission est d’assurer l’application de la réglementation. Comme exemple, je veille à la bonne destination des quêtes d’argent récoltées dans les mosquées, la circulation des étrangers dans le territoire de la wilaya, j'assure la réglementation applicable aux établissements classés et aux salles des fêtes, le volet affaires juridiques et contentieux, je veille au bon fonctionnement des services de l’état civil dans les différentes APC de la wilaya pour ce qui est notamment de l’opération numérisation et la biométrie…»

Parmi ses passions, la lecture, pas trop roman, mais beaucoup plus les livres de droit, des codes, ainsi que le Journal officiel. Elle dit aimer faire le marché le jour de son repos (vendredi), savourer la rechta de Blida et profiter pleinement de sa famille à travers des sorties.

«A Blida, j’aime surtout Hammam Melouane, Chréa et les gorges de La Chiffa pour me reposer et me ressourcer».

"Enfin, je dirais que la wilaya de Blida recèle beaucoup de potentialités, je suis là pour apporter ma touche pour son développement et le bien-être des citoyens. Mes bureaux restent ouverts pour recevoir les doléances, comme je suis branchée sur Facebook pour connaître les préoccupations des citoyens et leur trouver les solutions qu’il faut".