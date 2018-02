Blida : AG de l’association des retraités de l’éducation

Réagissez

Les membres et adhérents de l’Association des retraités de l’éducation de la wilaya de Blida ont tenu, dernièrement, leur assemblée générale afin de présenter le bilan moral et financier de l’année 2017.

Ce furent des retrouvailles émouvantes entre anciens directeurs d’établissement et enseignants de la wilaya, venus débattre du bilan, exposer leurs problèmes et s’enquérir des nouvelles directives et activités pour l’année 2018. Après avoir présenté son bilan et son approbation à l’unanimité, le président de l’association nous déclare : «Malgré les difficultés auxquelles on fait face pour gérer les différentes activités, on a pu faire bénéficier nos retraités de diverses excursions à travers le pays, on a organisé des cours de soutien pour des élèves de terminale…

Mais le problème de l’association reste toujours un local adéquat pour que nos adhérents puissent se rencontrer régulièrement. Pourquoi pas une maison de l’enseignant (dar el moualem ) à Blida ?». Après avoir donné le meilleur d’eux-mêmes des années durant, sacrifié leur jeunesse pour prêcher le savoir et combattre l’analphabétisme au fin fond des contrées éloignées, voilà qu’aujourd’hui les vieux retraités de l’éducation sont menacés d’expulsion de leurs logements de fonction.

«On vit dans l’angoisse et l’inquiétude depuis des mois, le spectre de l’expulsion nous guette au quotidien, à défaut de bénéficier d’une retraite bien méritée et de savourer à juste titre le sentiment du devoir bien accompli, alors voilà la récompense», déclare inquiet un des concernés. Mais le président de l’association rassure : «Un canal de communication a été ouvert entre l’association et des responsables de la wilaya et des dossiers vont être étudiés au cas par cas afin de trouver une solution finale à cet épineux problème.»