Blida : Abderrahmane Soualmi nouveau P/APW

Abderrahmane Soualmi, élu sous la casquette FLN, a été installé, mardi dernier, à la tête de l’Assemblée populaire de wilaya de Blida pour un mandat de 5 ans, suite à une alliance des élus de Hamas et du FNA.

Il succède ainsi à Abdelhak Zitouni. La cérémonie officielle, qui s’est tenue à la salle de réunions au siège de la wilaya, a été présidée par le chef de l’exécutif, Mostefa Layadhi, en présence des autorités locales, des élus locaux (APC et APW) issus du dernier scrutin du 23 novembre qui a consacré les nouvelles assemblées locales.

Intervenant lors de cette installation, le wali a invité les nouveaux élus à faire preuve de responsabilité en avantageant les droits du citoyen sur l’intérêt personnel, à laisser de côté les penchants politiques pour se consacrer activement au développement de la wilaya tant espéré par le citoyen.

Le nouveau président élu a déjà à une expérience dans cette institution constitutionnelle locale lors du mandat 1997-2002 en qualité de vice-président. Agé de 62 ans, notaire de formation, M. Soualmi sera-t-il l’homme efficace et ferme de ce qui l’attend en matière de développement, notamment le logement, les routes et l’eau potable, dont la demande est très forte en ces moments de crise et d’austérité. Sur les 47 sièges que compte l’APW de Blida, le FLN a obtenu 21 sièges et a été classé premier, le RND, 13 sièges, en seconde place, puis le Hamas, 5 sièges et le FNA 4 sièges. Par ailleurs, le même jour, le wali a installé Mahmoud Benazout, du parti FLN à la tête de la commune de Blida, suite au résultat obtenu à une majorité écrasante, soit 22 sièges sur les 33 attendus.

Il est utile de rappeler que le FLN a raflé plus de la moitié des communes de la wilaya de Blida, soit 13 plus 4 (reconversions) sur les 25 communes que compte la wilaya de Blida.