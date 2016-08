Blida : 7 blessés dans un accident à Mouzaïa

Réagissez

Un accident de la circulation s’est produit hier dans la commune de Mouzaia, précisément au niveau du tronçon routier entre cette commune et la localité de Bouroumi, sur la RN42, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Blida. L’accident est survenu vers 9h40 et, fort heureusement, on n’a enregistré aucun décès, mais l’on déplore 7 blessés, dont un dans un état grave évacué aux services des urgences des polytraumatisés de l’hôpital M’hamed Yazid de Blida.

D’après les dernières nouvelles, son pronostic vital n’est pas engagé et son état de santé s’améliore. Les autres blessés ont quitté le service des urgences de la polyclinique de Mouzaia après avoir reçu les premiers soins. Un jeune chauffeur à bord d’un camion léger de marque DFM (encore une fois !) aurait, selon des témoins, causé cet accident. En effet, effectuant une manœuvre dangereuse pour doubler, le camionneur percute de plein fouet un autre camion roulant dans le sens inverse. Deux véhicules avec à leur bord des enfants, évitant le choc, ont terminé leur course sur le bas-côté de la route contre des arbres. La gendarmerie de la brigade de Mouzaia a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet accident.