Blida : 26183 élèves concernés par l’examen de l’ex-sixième

C’est à travers 357 centres d’examen que les 26 183 élèves issus de la cinquième année primaire rejoindront demain les bancs des classes pour un examen évaluatif final du cursus primaire.

Ils composeront dans trois matières, l’arabe, les maths et le français, une note égale ou supérieure à 05 / 10 fera accéder le candidat à la 1re A.M du collège. Ces derniers seront encadrés par 5615 enseignants et 357 observateurs, qui veilleront au bon déroulement de cet examen qui durera une seule journée. 8506 repas froids et 17424 chauds seront servis aux élèves dans 59 cantines scolaires. Notons que l’année scolaire précédente a enregistré un taux de réussite très appréciable (91%) dans la wilaya de Blida. En sera-t-il de même cette année ?