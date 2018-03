Blida : 1450 enseignants achèvent leur stage

Réagissez

Tenant compte du volet lié à la préparation des nouveaux professeurs stagiaires à leur métier d’enseignant, après avoir été admis aux concours d'entrée 2017/2018 et ayant débuté leur vie professionnelle dans l’éducation dès le mois septembre 2017, 1450 enseignants, tous paliers confondus (780 du primaire, 409 du moyen et 261 du secondaire), ont pris part à une formation cyclique pendant les vacances d’hiver et celle de printemps. Ils ont été encadrés par 107 formateurs, dont des inspecteurs, des directeurs d’établissement et des professeurs-formateurs spécialisés en la matière.

Pour cette circonstance pédagogique, des centres situés à Ouled Yaïch et à Boufarik ont abrité les enseignants apprenants. Sur ce sujet, M. Bouteldja A., directeur du centre Moufdi Zakaria de Boufarik, nous dira : «Le but de cette formation est de mettre ces professeurs stagiaires dans des situations pédagogiques réelles et de les aider à établir des outils pédagogiques à mobiliser dans les pratiques professionnelles.» Avec un volume de 60 heures de formation, ces enseignants ont eu à débattre avec leurs formateurs de plusieurs modules, dont la législation scolaire, la méthodologie, la déontologie, la gestion de la classe et l'évaluation de l’élève, ainsi que la psychologie. «Après quelques mois de pratique sur le terrain depuis le mois de septembre, on est là pour peaufiner encore plus nos connaissances par ces sessions de formation qui nous rendent encore plus efficaces sur le terrain, ce n'est que bénéfique pour l'ensemble des professeurs présents», déclare un des professeurs stagiaires.