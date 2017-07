Réagissez

Il sera le plus grand et le premier à l’échelle nationale. Le début de la réalisation de ce méga projet aura lieu dès le mois de septembre de cette année, selon les responsables de l’association El Badr, dont Dar El Ihasséne, pour l’aide aux enfants cancéreux de Blida, fait partie. Ce centre sera bâti sur une parcelle d’une superficie de 3000 m2 et sera doté de deux pavillons, l’un pour les soins chimiques, d’une capacité de 60 lits, et une autre structure pour les mamans accompagnant leurs malades. On peut y trouver aussi un espace pédago-culturel, avec des classes aux normes pédagogiques, des animations et des jeux .En effet, toutes ces modalités pédagogiques et culturelles font partie intégrante du nouvel environnement de l’enfant, avec la présence de la maman, et avec toutes ces commodités citées, le taux de guérison ne sera qu’ appréciable.