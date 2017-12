Réagissez

Plus de 1000 foyers de la commune montagneuse de Souhane, relevant de la daïra de Larba, à l’est de Blida, seront raccordés bientôt au réseau de gaz de ville.

Les travaux ont été lancés sur une longueur de 18,5 km, moyennant une enveloppe de 14 milliards, il reste juste l’opération de branchement des foyers et la pose des compteurs, a-t-on appris des services de la wilaya. Par ailleurs, la commune vient de recevoir plusieurs projets de développement, visant à inciter la population de la région à retourner dans ses terres, après avoir quitté la localité à cause de la décennie noire, le manque de commodités, ainsi que le mal-vivre.

Aussi, ce raccordement au gaz de ville va permettre à ces villageois une stabilité et un allégement des pénibles souffrances qu’a endurées depuis si longtemps la population locale qui vivait dans le marasme et le sous-développement, à une vingtaine de kilomètres de la capitale à vol d’oiseau. Ils n’auront plus à guetter l’arrivée des bonbonnes de butane dont le produit se fait parfois rare et surtout lorsque les routes sont bloquées à cause du mauvais temps et des chutes de neige.

Une fois raccordés, les habitants vont certainement profiter de ce produit précieux et oublier les difficultés rencontrées, la flamme bleue se chargeant de réchauffer leurs cœurs et de leur apporter de la joie. De même, la commune de Souhane a bénéficié d’un quota de 40 logements réalisés dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire, dont la distribution est imminente, soit juste après l’achèvement des VRD.