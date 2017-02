Réagissez

Dans le cadre de ses activités, au titre de l’année 2016, l’Agence de wilaya de l’emploi (AWEM) de Blida a réalisé un placement de 15479 emplois, dont 88% selon la formule classique, à savoir 13534 emplois (+35% par rapport à 2015) et 12% sous la formule DAIP (Dispositif d’aide à l’insertion des diplômés), à savoir 1945 emplois (CTA = 1408 et CID = 537). Par secteur juridique, 69% des emplois sont placés dans le secteur privé, 25,5% dans le secteur public, et le reste, soit 10,5%, ils sont placés dans des entreprises étrangères.

Ces résultats encourageants, au-delà des efforts louables fournis par l’Agence de wilaya à travers ses agences locales, renseignent sur une croissance de l’activité économique à travers le territoire de la wilaya au cours de cette période. Parmi les activités d’appoint réalisées par cette agence à travers ses agences locales, il est loisible de citer l’organisation de journées d’information à travers les daïras de la wilaya à l’effet de vulgariser ses missions et de ses activités, notamment le Dispositif d’aide à l’insertion des diplômés (DAIP), sous ses différentes formules. A ajouter à ces activités l’organisation d’une cinquantaine d’ateliers afférents aux techniques de recherche d’emploi et destinées aux demandeurs d’emploi pour améliorer leur employabilité. Comme elle a organisé des sessions de formation au profit de 24 employés, à l’effet d’améliorer leurs compétences professionnelles. Enfin, elle a participé à diverses manifestations organisées à travers la wilaya (salons, journées d’information…).