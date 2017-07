Association Kafil El Yatim : 150 couples convolent en justes noces

Réagissez

L’association caritative Kafil El Yatim de la wilaya de Blida a organisé, le 5 juillet dernier, un mariage collectif au profit de 150 couples démunis. Ces derniers sont venus des quatre coins de la wilaya de Blida. Youyous, fantasias, confiseries et baroud ont donné du boom à cette animation dès l’arrivée des mariés dans des voitures de luxe et une nuée de motos à la «blidéenne». Dans la salle de sports (polyvalente) de Tchaker, préparée pour la circonstance, les familles des mariés et autres invités ont été conviés à un majestueux dîner. Le président de ladite association a tenu à rendre un vibrant hommage aux généreux donateurs. «Grâce à ces âmes charitables et à l’immense élan de solidarité, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement», a-t-il déclaré. Le pari lancé, il y a déjà 5 mois, s’est ainsi concrétisé et a même dépassé les prévisions et les espérances des organisateurs. Un grand bravo pour tout un chacun pour ce noble geste et cette générosité. Signalons que l’association Kafil El Yatim a organisé, depuis sa création, 13 mariages collectifs au profit de couples démunis.