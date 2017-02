Association El Badr : Bientôt un centre d’oncologie pédiatrique

Réagissez

En marge de la journée scientifique sur le cancer de l’ovaire, organisée par l’association d’aide aux malades atteints du cancer El Badr, son président, le Dr Mousaoui Mustapha, a fait part du lancement, dans le cadre de ses actions à moyen et long termes, d’un projet de construction d’un centre d’oncologie pédiatrique à Blida.

Ce centre disposera d’un pôle scientifique, dont la gestion reviendra au ministère de la Santé, un pôle réservé à l’hébergement d’enfants hospitalisés, un pôle dédié à leur éducation et un pôle consacré aux loisirs. Il sera construit sur un terrain d’une superficie de 3000 m2, dont l’affectation vient de lui être notifiée par les services compétents de la wilaya, précise-t-il. A ce sujet, son président tient à remercier vivement le wali de Blida, à l’origine de l’affectation de cette assiette foncière.

Et d’ajouter que dans le cadre de ses activités, au titre de l’année 2016, l’association a pris en charge plus de 500 malades venus de 36 wilayas. Ces malades, grâce aux donateurs, ont bénéficié de l’hébergement et de la restauration au niveau de Dar El Ihssane, du transport vers le CAC de Blida et le CRO de Ouled Yaich pour des séances thérapeutiques, en sus de la prise en charge financière des examens d’exploration qui leur sont demandés dans le cadre de leur traitement.