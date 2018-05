Association Abbir Essabil : solidarité collective

Réagissez

D ’année en année et face au nombre grandissant de demandeurs, beaucoup de restaurants Errahma ont vu le jour à travers la wilaya de Blida et sont opérationnels tout au long de ce mois de Ramadhan. Boufarik a aussi ses restaurants où le jeûneur étranger à la ville ou autre peut partager ce moment de convivialité, comme c’est le cas du Resto-Errahma ouvert par l’association Abbir Essabil de Boufarik .

Il est 18 h 30 mn en ce sixième jour de piété, la mise en place des tables est déjà faite, le menu de ce jour comprend notamment une chorba frik, mtouwem, salade variée, bourek et boissons. On est à pied d’œuvre depuis ce matin avec nos cuisiniers, et juste après 17h 30 mn, c’est la mise en place des tables, car 15 mn avant El adhan, les gens commencent à affluer de partout. La plupart sont des ouvriers des différents chantiers limitrophes à Boufarik, quelques SDF et des familles de passage.

On est une équipe, tous des bénévoles, notre association est caritative, toutes nos aides proviennent des dons de bienfaiteurs et autres citoyens. On prépare déjà l’Aïd avec des donations en vêtements pour les familles démunies. A travers votre journal, je remercie toute l’équipe présente pour ce noble geste et toute aide nous sera utile, déclare Benahal Med, président de l’association. L’appel à la générosité est toujours en vigueur pour venir en aide aux nécessiteux durant ce mois, et là, c’est juste un petit soulagement un mois sur douze.