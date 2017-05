Réagissez

Une assemblée générale ordinaire élective du Syndicat national des travailleurs de l’éducation de la wilaya de Blida a eu lieu samedi dernier au lycée Ibn Toumert de Boufarik, où plus de 150 adhérents syndicalistes ont pris part à cet événement après l’expiration du mandat du bureau (5 ans).

Un bilan positif qui fait ressortir la solvabilité de l’instance syndicale de wilaya dirigée par M. Benchaïb et son équipe. La lecture des bilans financier et moral a été soumise à l’approbation et approuvée à l’unanimité sous les regards bienveillants du secrétaire national de la SNTE, Boudjenah Abdelkrim, présent pour la circonstance. Trois candidats étaient en lice pour le poste en question, sauf que la confiance pour un deuxième mandat a été renouvelée au secrétaire de wilaya sortant, Benchaïb Hassan. Et c’est à ce dernier de choisir les 10 membres qui vont composer le secrétariat de wilaya, comme le stipule la nouvelle réglementation en vigueur de ce syndicat pour un deuxième «combat» qui va durer cinq autres années.