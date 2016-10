Réagissez

Dans le cadre de la lutte contre le chômage, une opération nationale a été lancée et baptisée «100 locaux commerciaux par commune».

A L’instar des autres communes d’Algérie, celles de la wilaya de Blida (25 communes), des locaux ont été édifiés en un temps record et les sites furent diversifiés pour pouvoir abriter le nombre adéquat. L’Etat a injecté des sommes colossales pour concrétiser ce gigantesque projet, mais pour des raisons multiples et fallacieuses, de nombreux bénéficiaires ont refusé d’entamer leur activité et ces derniers sont restés fermés. A Blida, sur les 2500 locaux réalisés, 2200 sont non exploités dans les différentes communes de la wilaya.

«Chaque commune doit tracer une feuille de route pour trouver dans les plus brefs délais des solutions à ces locaux afin qu’ils puissent être opérationnels dans un futur très proche», exhorte le wali de Blida l’assistance (P/APC, chef de daïra et responsables de wilaya) en cette journée de travail sur «l’assainissement du dossier des 100 locaux par commune de la wilaya». Un point évaluatif commune par commune avec photos et vidéos à l’appui, montrant des locaux de différentes communes dans un état lamentable et sont livrés à des bandes de délinquants pour s’adonner à la consommation de drogues et alcool. L’intervention du premier responsable de l’exécutif de temps à autre était très forte envers les P/APC.

Tous les problèmes évoqués par ces derniers se résument à : «Absence d’évacuation des eaux usées, de l’énergie électrique et de l’eau potable.» Mais l’épineux problème réside dans les lieux d’implantation de ces locaux où aucune étude sérieuse n’a été réalisée. Et ce n’est qu’une fois les travaux terminés que le citoyen s’est rendu compte du mauvais choix du terrain dans presque toutes les communes de la wilaya, loin des autres commerces de la ville et des centres d’intérêt. Tant bien que mal, ces locaux ont été terminés avec des imperfections criantes. «Vous avez carte blanche pour l’exploitation de ces locaux. Envoyez des mises en demeure, changez la liste, ces locaux doivent être attribués à ceux qui veulent vraiment travailler», confie le wali.

Et d’ajouter : «Ce dossier doit faire l’objet d’assainissement, car il est intolérable d’abandonner ces commerces.» Le wali a fait part à l’assistance de sa détermination d’ouvrir tous les locaux afin de créer des milliers d’emplois et contribuer au développement de la wilaya. Rendez-vous dans un mois...