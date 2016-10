Appel à l’aide pour la petite Roukia, 6 ans

Réagissez

L ors du forum de l’Association des journalistes et correspondants de presse de la wilaya de Blida, jeudi, Laichi Chérif, un père désespéré, a profité de la présence des représentants de tous les organes de presse pour lancer un appel de détresse et demander de l’aide aux âmes charitables (responsables, chefs d’entreprise, particuliers…) concernant la maladie de sa fille Roukia, 6 ans, atteinte d’infirmité motrice cérébrale (IMC) depuis sa naissance.

Roukia est, aujourd’hui, sur une chaise roulante, avec un taux d’invalidité de 100% (carte délivrée le 26 janvier2015 à Blida). Le certificat médical établi par un professeur d’un hôpital étranger qualifie la maladie «d’hypotonie et retard psychomoteur». L’opération consiste, selon ce même document, à «éliminer les multiples rétractions musculaires grâce à la myoténogasciotomie sélective et fermée pour améliorer l’extensibilité et la fonctionnalité de ses muscles et pour éliminer la rigidité de ces derniers». Le père explique : «Le coût de ce traitement s’élève à 200 millions de centimes. Je me bats tout seul. J’ai soumis ma fille à tous les professeurs de chez nous, depuis sa naissance.

Son cas nécessite un traitement à l’étranger. J’ai pu réunir, à ce jour, 41 millions de centimes et 500 euros. C’est insuffisant ! Je ne pourrai jamais réunir toute cette somme tout seul et quand je vois ma fille de 6 ans sur un fauteuil, immobilisée, incapable de jouer comme les enfants de son âge, et d’aller à l’école comme eux, ça me brise le cœur !»

La balle est donc dans le camp de ceux qui ont des enfants sains et qui ont les moyens de venir en aide à ce père désespéré dont le seul rêve est de voir sa fille jouer, courir et aller à l’école comme tous les enfants de son âge. Contacter, pour information ou pour aide, son père au numéro : 0791 543 980.