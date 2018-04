A quand une gare ferroviaire ?

Réagissez

La direction générale de la SNTF à Alger

Les citoyens de la commune de Guerrouaou revendiquent haut et fort et depuis bien longtemps la réalisation d’une gare ferroviaire dans leur localité.

Ce projet, une fois réalisé, atténuera à coup sûr les souffrances quotidiennes de beaucoup de «Guerrouaoui» et des milliers de citoyens travaillant dans cette commune, et mettra fin au problème de l’enclavement de Guerrouaou et au manque de moyens de transport qui pénalise et ses habitants au nombre de 30 000 et les nombreuses personnes qui y travaillent dans sa zone industrielle.

Guerrouaou, relevant de la daïra de Boufarik et située entre Boufarik et Beni Mered, abrite le siège d’Algesco, qui emploie environ 200 personnes. Il s’agit d’une importante joint-venture entre Sonatrach, Sonelgaz et la firme internationale General Electric (GE).

C’est aussi sa proximité avec l’université de Blida 1. «Dommage pour nous industriels, pour les habitants et les nombreux salariés qui travaillent dans la zone industrielle», déclarait il y a une année Réda Salem Hachelaf, DG de l’entreprise privée SOPI, et ce, lors de la visite de l’ex-wali de Blida dans cette société spécialisée en agroalimentaire. «Nous avons beaucoup de salariés qui sont pénalisés dans leurs déplacements à cause d’un manque flagrant en moyens de transport à Guerrouaou», a-t-il insisté.

Cet industriel est allé jusqu’à proposer une aide aux autorités concernées (APC, SNTF) pour que le projet en question soit réalisé. «Vu l’intérêt que suscitera l’existence d’une halte ferroviaire à Guerrououa et sa contribution au développement économique de la région, je suis prêt à contribuer à l’avancement du projet, qu’il s’agisse du volet études ou autres. Vous n’avez qu’à exprimer vos besoins», a-t-il lancé à Abdelkkader Bouazgui, wali de Blida à l’époque.

Une année après, rien n’est encore fait…«Le projet existe depuis des années déjà. Au dernier conseil communal, nous, nouveaux élus de la commune, avons demandé au P/APC de réactiver le projet, après consentement de l’ensemble de l’exécutif communal. C’est alors qu’une requête a été adressée au wali de Blida et au ministre des Transports pour booster un projet qui dort dans les tiroirs», déclare un des élus fraîchement installé.

Le site en question est situé à quelque 800 m de la zone industrielle, du côté nord de la ville de Guerrouaou, sur une superficie de 1500 m². Ce dernier a été choisi il y a plus d’une année avec l’approbation de l’ensemble des parties prenantes à ce projet, dont l’APC et l’Anesrif, et ce, avec un procès-verbal de constatation établi le 12 janvier 2017.

Pour corser et booster ce projet tant attendu, les industriels installés sur la zone de la commune, ont procédé quant à eux à l’élaboration d’une plateforme avec signature, en donnant leur accord à la construction de cette gare qui sera sûrement très bénéfique pour tous les ouvriers et personnels des entreprises ainsi qu’aux étudiants et travailleurs de cette commune et sa périphérie.

Pour rappel, le projet de construction d’une halte ferroviaire à Guerrouaou date de 1989, lorsque le P/APC de cette commune avait sollicité la SNTF pour la concrétisation de ce projet. Les démarches nécessaires avaient été entamées et le projet allait démarrer, sauf que quelque temps après, des élections locales avaient eu lieu et le changement à la tête de l’APC a compromis le projet tant attendu…