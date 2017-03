Réagissez

Lors du terrible tremblement de terre qui a ébranlé en mai 2016 la localité de Mihoub et ses environs, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme avait pris des mesures de précaution en vue de mettre à l’abri les pensionnaires d’un éventuel danger, en décidant la fermeture du foyer pour personnes âgées de Benchicao, créé en 2001.

Cependant, 44 personnes âgées, dont douze femmes, issus de la région, qui se trouvaient hébergés à cette période dans ce centre, ont été dispatchés à la hâte entre les divers centres implantés dans différentes wilayas du pays, telles que Sidi Bel Abbès, Chlef, Batna, Bouira, Tizi Ouzou, Jijel, Relizane, Tiaret, Skikda, Aïn Defla et Mascara.

Dix mois après la fermeture de ce foyer d’une capacité de 76 places, les choses ont commencé à se gâter sérieusement, pour faire face aux nouveaux cas qui se posent avec acuité aux responsables locaux. Un dénuement criant de ce genre de structure d’accueil est constaté dans ce vaste territoire du Titteri.

Pour remédier à cet état de fait et dans le but de réhabiliter cet espace indispensable, selon une information sûre, le secrétaire général de la wilaya avait dernièrement constitué et dépêché un comité technique mixte pour expertiser ledit édifice fermé. Selon cette même source, le résultat qui a été consigné dans le rapport d’expertise fait ressortir que l’état de la bâtisse ne comporte aucun risque pour sa réouverture.

«La balle est aujourd’hui dans le camp des services du ministère pour reconsidérer leur décision et donner leur aval, en accélérant la réouverture de ce foyer dans l’intérêt de cette frange de la société très vulnérable», nous dit-on. Cela contribuera certainement à ce que ces anciens pensionnaires habitués soient réunis à nouveau, eux qui vivaient ensemble depuis de longues années et qui ont été séparés et souffrent sans doute de ce déracinement et de la solitude.