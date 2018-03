42 ans après… ils honorent leur professeur !

Réagissez

Grande était l’émotion, lorsqu'un groupe d'anciens collégiens de la classe 4e B2 de l'année scolaire 1975/1976 du CEM Victor Hugo ont rencontré leur professeur dévoué de sciences naturelles, en l’occurrence Benmessabih Ali, âgé aujourd'hui de 69 ans.

Les Bouidarène, Bouchlaguen, Bentakouka, Bentouati, Kerfi, Guelaïmi et autres, pour ne citer que ceux-là, ont pris l'initiative et ont voulu rendre un vibrant hommage à celui qui, 42 ans après, les porte toujours dans son cœur. «Cette classe m'a marqué depuis 1975, année où je les ai eus en 4e AM B2 , c'était la meilleure classe que j'aie eu à enseigner durant ma carrière, ils étaient gentils et dévoués, je me souviens en détail des faits et gestes de chacun de mes élèves. En effet, sur les 30 élèves, 29 ont été reçus en 1re A secondaire du lycée», se souvient l'enseignant tout ému, avec des yeux larmoyants de temps à autre. Beaucoup d'anecdotes ont été narrées, la joie se lisait sur tous les visages de ces anciens collégiens, dont certains, aujourd'hui, sont des grands-pères, car leur moyenne d'âge varie entre 56 et 60 ans. «On n’a pas pu oublier ce grand monsieur, au cœur large, très doué, on aimait ses cours en sciences naturelles, alors on a voulu ensemble l’honorer», déclare Bouidarene, lui aussi enseignant.