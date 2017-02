Réagissez

Avec 38 conventions nationales et 10 internationales signées, l’université Blida 2 d’El Affroun marque sa volonté de sortir de son isolement. Le professeur Ahmed Châalal, son recteur, insiste dans son allocution d’ouverture du protocole de signature d’une convention entre son université et la Chambre nationale des huissiers de justice, sur la nécessité de s’ouvrir sur le monde extérieur, sur l’environnement socio-économique.

La convention a eu lieu récemment au siège de l’université Blida 2. «Généralement, ajoute-t-il, on a tendance à signer ce genre de contrat avec des universités étrangères et l’on oublie les instances et les entreprises nationales, pourtant, ce sont ces dernières qui vont accueillir les centaines d’étudiants qui sortent, chaque année, de nos amphithéâtres et de nos laboratoires.

Notre but est de mettre l’expérience de l’université au service de la société et de l’économie du pays. Dans ce contrat qui nous lie, aujourd’hui, à la Chambre nationale des huissiers de justice, nous nous engageons à dispenser aux cadres de notre partenaire des formations à la carte et d’autres, plus académiques, diplômantes, et pour cela, nous mettons à leur disposition notre équipe de recherche et toute la compétence des professeurs de notre université».

Pour sa part, le professeur Bouchachi Brahim, président de la Chambre nationale des huissiers de justice revient sur le rôle important de l’huissier de justice dans l’application de la loi. «En nous ouvrant ses portes, l’université va permettre à nos cadres de profiter de son expérience, de sa compétence dans le domaine et du savoir académique, pour pouvoir être plus performants dans l’exercice de leur fonction.»

Le recteur de l’université revient sur le fait que l’huissier de justice est, à son tour, pourvoyeur d’emploi. «Dans le cadre de son travail, il a besoin de secrétaires, de spécialistes en informatique et d’hommes de terrain. Avec les 1800 huissiers de justice qui existent, il y a une véritable opportunité de recrutement pour les jeunes étudiants sortant de l’université.»