200 millions dedinars pour la réfection des réseaux d’AEP

La wilaya de Blida a vécu une véritable crise d’eau potable cet été.

Même à un mois de l’hiver, certains quartiers continuent de connaître une perturbation dans l’alimentation en eau potable. En visite jeudi à Blida, le ministre des Ressources en eau et de l’Environnement, Abdelkader Ouali, a annoncé que son département vient d’allouer, à la wilaya de Blida, une enveloppe de 200 millions de dinars pour prendre en charge la réfection des réseaux d’AEP de la wilaya. Aussi, il a donné instruction pour la mise en service des quinze forages déjà réceptionnés, entamer en urgence la réhabilitation des 12 forages existants, et lancer 06 puits en profondeur inscrits (au programme) afin d’améliorer la distribution d’eau potable dans cette wilaya.

Selon des chiffres officiels, la ville de Blida connaîtra toujours un déficit à l’avenir, notamment le grand Blida, où la demande en 2020 passera de 61 000 m3/j à plus de 100 000 m3/j, alors que la production restera de 47 850 m3/j.

Le problème ne sera pas résolu, mais atténué et tout dépendra des chutes de pluie et de la rationalisation de la consommation d’une denrée de plus en plus rare.