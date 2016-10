Réagissez

La commune de Zéralda ne réserve pas le même traitement aux écoles primaires qui sont sous sa responsabilité. Certaines sont dotées de tous les moyens et d’autres sont laissées à l’abandon.

C’est le cas, par exemple, de l’école primaire Abdelkader Selmane, située à quelques mètres du siège de l’APC. L’école est dans un état de vétusté et de laisser- aller tel que les parents d’élèves sont parfois obligés de prendre en charge eux-mêmes les réparations. Selon certains parents, l’APC ne fait rien pour cette école.

La cour représente un danger pour les élèves, les sanitaires ne sont pas réparés, les restes d’une ancienne bâtisse risquent de tomber à tout moment sur les élèves et l’état des classes n’est pas reluisant. Il y a près de deux ans, un groupe de parents d’élèves a pris en charge la réparation de deux classes pour permettre aux écoliers de ne plus subir la double vacation et depuis la rentrée 2016/2017, un citoyen a pris sur lui la réfection de la peinture d’une classe pour que l’école puisse ouvrir une section de pré-scolaire, mais faute de moyens, il n’a toujours pas terminé les travaux.

Les parents d’élèves, qui ont pris contact avec nous, ont peur pour leurs enfants à l’intérieur et à la sortie des classes, parce que la petite ruelle qui longe le portail de l’école est très fréquentée par les automobilistes qui évitent souvent les bouchons du boulevard principal. A en croire certains parents d’élèves, le terrain sur lequel est construite l’école depuis des années ferait l’objet de convoitises, ce qui expliquerait, selon eux, cet abandon. Quelques travaux de maçonnerie, un peu de peinture, des travaux de plomberie, d’électricité, quelques tables, un peu de moyens pour l’administration de l’école et le problème serait résolu, mais pour cela il faut de la volonté.