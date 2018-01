Yennayer 2968 : Les employés d’Alliance Assurances rendent visite aux enfants hospitalisés

Réagissez

Alger, 12 janvier 2018 : Yennayer, seule fête commune à tous les peuples d’Afrique du Nord, décrétée depuis peu par le président de la République fête nationale, célèbre le passage au Nouvel An du calendrier amazigh.

Dans chaque région, elle donne lieu à des festivités diverses et à des repas familiaux. Alliance Assurances, entreprise citoyenne, présente sur tout le territoire national à travers ses directions régionales, représentée par son président-directeur général, Hassen Khelifati et ses employé(e)s, se mobilise en cette belle occasion, pour rendre visite aux enfants malades contraints de passer cette fête dans les hôpitaux, loin de leurs familles.

Le temps d’une matinée, les employés ont apporté un peu de joie à ces enfants en leur offrant des jouets éducatifs et dessiné le sourire sur leur visage. Présent lors de cette visite, le président-directeur général, Hassen Khelifati, a déclaré : «Cette action marque notre forte volonté d’être au plus près de nos enfants, en célébrant avec eux Yennayer, la fête nationale du Nouvel An amazigh 2968. Je tenais personnellement à rendre visite aux enfants hospitalisés et confirme ici même notre entière disposition à soutenir les actions à destination des enfants défavorisés et malades».

Alliance Assurances met un point d’honneur à accompagner de manière solidaire nos concitoyens, à chaque occasion importante de la vie sociale et culturelle et réaffirme sa volonté d’être une entreprise citoyenne qui met l’intérêt humanitaire et social au même niveau que son propre intérêt. Alliance Assurances souhaite une excellente année à tous les Algériens et Algériennes.