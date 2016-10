Wilaya d’Alger : Un centre de facilitation pour jeunes promoteurs opérationnel fin 2016

Réagissez

Un premier centre de facilitation assurant l’accompagnement, l’orientation et la formation au profit de jeunes porteurs de projets innovants, dans le cadre des PME, sera opérationnel à la fin de 2016 à El Mohammadia, a-t-on appris lundi auprès de la direction de l’industrie et des mines de la wilaya d’Alger.

«Ce centre de facilitation, situé à El Mohammadia, dont les travaux ont atteint 80%, a pour ambition d’accompagner les jeunes promoteurs afin qu’ils puissent rapidement créer leurs propres entreprises», a indiqué à l’APS le directeur de l’industrie et des mines de la wilaya d’Alger, Hamou Benabdellah. «Le centre de facilitation fait partie de la maison d’entreprise (en cours de création) qui englobe aussi la pépinière d’entreprises, l’agence nationale de développement de la PME et le fonds de garantie de la PME», a précisé le responsable.

«Le but essentiel de la mise sur pied d’un tel centre est de créer le maximum de petite et moyenne entreprises (PME) innovantes à Alger pour faire face au déficit dans ce domaine, en prenant compte des normes internationales», a relevé le responsable. Il existe actuellement à Alger 50 000 PME, ce qui est «insuffisant», a considéré M. Benabdellah, ajoutant que l’«objectif essentiel est de doubler leur nombre à l’horizon 2025».

Les jeunes promoteurs disposeront, grâce à ce centre, de tous les moyens matériels (bureaux, internet, fax, téléphone, etc.), «à des prix symboliques, jusqu’à ce qu’ils puissent créer leurs propres entreprises», a souligné le responsable. En plus des moyens matériels, les jeunes promoteurs bénéficieront d’une formation continue au niveau de ce centre assurée par des experts et des universitaires spécialisés dans le domaine, a ajouté M. Benabdellah. Ce centre, dont l’enveloppe financière a atteint près de 8 milliards de centimes, est constitué de plusieurs salles de conférences et de départements de services (information, documentation, formation etc.).

En plus du centre de facilitation qui sera opérationnel fin 2016, il sera créé prochainement dans le même endroit, à El Mohammadia, «la pépinière d’entreprises» qui sera à l’image de la pépinière des plantes, permettant, notamment, aux jeunes promoteurs de créer leurs entreprises, selon le responsable. «La pépinière d’entreprises est un espace où seront hébergés 40 porteurs de projets innovants afin de leur faciliter et leur offrir les moyens nécessaires pour créer rapidement leurs entreprises», a précisé le responsable.