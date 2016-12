Vacances scolaires : Le jardin d’essai, une destination privilégiée

Après sa réhabilitation par les pouvoirs publics, le jardin accueille de plus en plus de visiteurs, qui trouvent dans ce lieu féerique le calme, la sérénité et surtout des aires et des espaces dédiés à la villégiature et à la promenade.

En cette période de vacances scolaires, le jardin est littéralement envahi par les visiteurs, qui viennent des quatre coins du pays. Ils se retrouvent en face d’images intemporelles. Des arbres centenaires émergeant du fin fond des âges pour s’exhiber aux regards des visiteurs, avides de nature et d’air frais. L’endroit les transporte de la ville, pour les emmener dans un environnement tout autre, «nous avons l’impression d’être ailleurs que dans la ville», confie-t-on. Les visiteurs sont immédiatement immergés dans un environnement totalement différent de celui de la ville et ses activités démentielles. La riche flore, le soleil qui couvre les allées et les espaces ouverts, entremêlés à de l’air marin qui monte de la baie d’Alger, donnent à l’endroit une sérénité édénique. Les rires des enfants sont entrecoupés, tantôt par les chants des oiseaux, tantôt par les cris des parents, qui appellent leurs enfants à ne pas s’enfoncer dans les carrés de végétation. Le jardin est plein à foison de fleurs de toute beauté, des arbres majestueux aux racines aériennes. Les enfants, accompagnés de leurs encadreurs, sillonnent les allées du jardin, qui sont merveilleusement entretenues. En plus de la balade, les enfants peuvent s’attarder au zoo. Dans les allées du jardin, des enfants en bas âge marchent en file indienne. Leurs éducatrices veillent à ce qu’ aucun enfant ne s’égare, «nous organisons périodiquement des sorties au jardin pour les élèves. A chaque sortie, les enfants sont émerveillés comme à la première fois», confie une éducatrice. Le Jardin d’essai a été des années durant livré à l’abandon et à la dégradation, notamment durant la décennie noire. Il a fallu beaucoup d’efforts aux pouvoirs publics pour le réhabiliter. Il est donc impératif de maintenir un état constant de conservation, quitte à interdire au public l’accès à certains endroits et carrés du jardin, car tout compte fait, il s’agit d’un jardin botanique.

K. S.