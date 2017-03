Vacances scolaires : Le Jardin d’Essai au rendez-vous

Réagissez

Les associations et les établissements scolaires, qui organisent...

Les visiteurs viennent de toutes les wilayas du pays.

Après sa réhabilitation, le Jardin d’Essai accueille de plus en plus de visiteurs, qui trouvent dans ce lieu féerique le calme, la sérénité et surtout des aires et des espaces dédiés à la villégiature et à la promenade. En ce début de vacances scolaires, le jardin est littéralement envahi par les visiteurs qui viennent des quatre coins du pays. Les hôtes du jardin se retrouvent, le temps de la visite, face à des images intemporelles, qui tranchent avec le tumulte démentiel de la ville.

Des arbres centenaires émergeant du fin fond des âges pour s’exhiber aux regards des promeneurs avides de nature et d’air frais. L’endroit, qui se trouve pourtant au cœur de la cité, conduit les flâneurs dans une espèce de dimension parallèle. «Nous avons l’impression d’être ailleurs que dans la ville, pourtant nous sommes au cœur de la ville», confie-t-on. En franchissant l’immense portail du jardin, les visiteurs s’immergent corps et âme dans une végétation luxuriante.

Le soleil couvre les allées et les espaces ouverts du jardin, mêlé à l’air marin qui monte de la baie d’Alger, il donne à l’endroit une sérénité édénienne. Les rires des enfants s’alternent, tantôt avec les chants d’oiseaux, tantôt avec les cris des parents et des accompagnateurs qui appellent les chérubins à ne pas s’enfoncer dans les carrés de végétation.

Le jardin est plein à foison de fleurs de toute beauté, des arbres majestueux aux racines aériennes. Les enfants sillonnent en file indienne les allées qui sont merveilleusement entretenues. «Nous sommes venus de Bordj Bou Arréridj. On a pris la route à 7h. A 10h, nous étions devant le portail du Jardin d’Essai.

Avec l’autoroute Est-Ouest, nous pouvons visiter le jardin en une seule journée. A 17h, nous sommes à Bordj», soutient un directeur d’une maison de jeunes. Et d’ajouter: «Il serait dommage de ne pas faire profiter les jeunes d’un tel endroit qui a une renommée mondiale.» D’autres visiteurs viennent de M’sila, Bouira, Sétif, Béjaïa et même de Ghardaïa. «Nous organisons périodiquement des sorties au jardin pour les élèves.

A chaque sortie, les enfants sont émerveillés comme à la première visite», confie une éducatrice. Le Jardin d’Essai a été des années durant livré à l’abandon et à la dégradation, notamment durant la décennie noire. Il a fallu beaucoup d’efforts aux pouvoirs publics pour le réhabiliter. Il est donc impératif de maintenir un état constant de conservation, quitte à interdire au public l’accès à certains endroits et carrés du jardin, car tout compte fait, il s’agit d’un jardin botanique. Les associations et les établissements scolaires, qui organisent des excursions au jardin, doivent sensibiliser leurs adhérents sur la nécessité de préserver le jardin de la dégradation.