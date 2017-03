Vacances scolaires et beau temps : Le plaisir de sortir change le quotidien

Réagissez

La deuxième semaine de vacances scolaires est accompagnée du retour d’un temps doux et clément. Les températures sont de saison, en comparaison au bulletin météo spécial (BMS) de jeudi et vendredi, le ciel bleu redonne le sourire à beaucoup de personnes.

Avec l’arrivée du beau temps, la verdure renaît à nouveau, et avec ce foisonnement de couleurs, les enfants sont heureux de sortir jouer dehors. A Bouchaoui, les nombreuses attractions attirent un nombre important de familles et les tours à dos de cheval font un tabac. A City Center, plusieurs chapiteaux gonflables ont été érigés pour le plus grand bonheur des tout-petits. Mais les parents n’ont aucun programme spécifique pour les vacances scolaires.

Certains travaillent toute la semaine, ce qui a pour effet de bloquer les enfants, d’autres sont en manque d’inspiration et ne savent pas ou aller avec leur progéniture. «Les endroits où les enfants peuvent s’amuser sont rares, mis à part quelques places bien connues du grand public», dit un père. Le long de la Promenade des Sablettes, beaucoup de monde afflue pour profiter de l’air frais et de la brise marine. Les jeunes font du vélo, alors que d’autres s’adonnent à une activité physique plus intense, tout en évitant d’empiéter sur les autres vacanciers, car l’espace y est grand.

A la place du 1er-Mai, les attractions pour enfants reprennent leur activité. Les bambins, en grand nombre, entraînent leurs parents dans une ambiance bon enfant. Le parc zoologique et d’attractions de Ben Aknoun n’est pas en reste. De nombreux autobus arrivent à longueur de journée, déversant des flots d’enfants tout heureux de s’évader un tant soit peu du quotidien.

Le Jardin d’Essai du Hamma ne déroge pas à la règle, chaque jour, des centaines de personnes arrivent des quatre coins du pays pour souffler un bon coup, s’amuser, oublier le stress et les aléas du quotidien. A travers les espaces verts de la capitale, comme la forêt de Baïnem, des barbecues sont improvisés en plein air. En clair, le plus important en cette période de vacances printanières, c’est de changer d’air et de décor, entre amis ou en famille, au grand bonheur des enfants.