Réagissez

La cité manque de commodités essentielles

Ce qui pose réellement problème, c’est l’absence des services de l’APC qui, d’après les habitants, ne daignent pas répondre aux préoccupations des résidants.

Avec ses 1432 logements, la cité Beni Abedi, plus connue sous le nom de «cité verte», est l’une de ces nouvelles cités qui accueillent plus de 1000 familles venues de plusieurs communes de la capitale. La cité que nous avons visitée, il y a quelques semaines, manque aujourd’hui de certaines commodités de base, grâce auxquelles le quotidien des habitants et même des passants serait plus agréable, plus sûr et plus pratique même.

Si les immeubles sont beaux et les trottoirs couverts de pavés, des problèmes rendent le quotidien plus rude. «Ces soucis perdurent depuis trois ans maintenant», dit M. Cherif. Parmi les tracas évoqués, le manque de transport urbain et suburbain, qui tarde à s’implanter, ainsi que l’absence de sécurité, vu l’inexistence d’une brigade de la sûreté de proximité ou de gendarmerie.

Le volet sécuritaire implique également l’installation de ralentisseurs au niveau des établissements scolaires qui sont en bordure de la route, ce qui tarde à être corrigée, faute de moyens ou laisser-aller ? Pour finir, nous avons évoqué les marchés de proximité fermés. Pour le transport urbain et suburbain, le président du comité de quartier dénonce la mauvaise foi des transporteurs privés, «qui font la loi dans la commune, avec des prix qui semblent pas contrôlés ainsi qu’une couverture aléatoire. «S’agissant d’arrêts de bus, il n’y a pas d’abribus, les habitants se réfèrent aux appellations indiquées sur les plaques et à d’autres noms farfelus», explique M. Cherif.

Pour résoudre ce problème de taille, qui cause des pertes de temps aux travailleurs qui doivent rejoindre leur poste, ainsi qu’aux étudiants qui doivent se diriger vers les pôles universitaires, tous éloignés de la cité, des pourparlers ont été engagés avec l’Entreprise de transport urbain et suburbain de la wilaya d’Alger, Etusa. «Nous sommes en train de négocier avec les membres qui activent au sein de l’entreprise, et grâce aux rencontres que nous avons tenues, nous allons probablement avoir deux lignes, mais on espère aussi qu’à l’avenir, d’autres lignes seront mises en exploitation», rapporte-t-il.

Du point de vue sécuritaire, les habitants de la cité réclament, selon le président du comité de quartier, une présence policière plus importante, ou bien celle de la Gendarmerie nationale. Notre interlocuteur nous rappelle également qu’un immeuble a été dédié uniquement aux employés des forces de l’ordre. «On a vu que dans plusieurs cités, à travers la capitale, des postes de police ou de gendarmerie ont été mis en place pour répondre aux nombreux appels des habitants de la cité, mais dans la nôtre, cette infrastructure n’existe toujours pas, ce qui a pour effet de mettre les habitants de la cité en état d’alerte à cause des nombreuses agressions qui se produisent», rappelle-t-il.

Il demande aussi la mise en place de ralentisseurs au niveau des établissements scolaires afin d’obliger les automobilistes à ralentir et éviter de mettre la vie des écoliers en danger. Deux autres problèmes subsistent, rappelle notre interlocuteur, il mentionne les deux marchés de proximité, «il y a bien un marché au niveau du lycée principal de la commune, mais il est fermé depuis des années sans aucune raison et aucune information n’a été transmise. Le second a été construit par l’OPGI, mais il est également non exploité», s’indigne le président du comité.

Pour le moment, ce qui pose réellement problème, c’est l’absence des services de l’APC qui, d’après notre interlocuteur, ne daignent pas prendre en charge les préoccupations des résidants. «On a demandé à ce que l’entrée de la cité soit refaite avant l’arrivée de la saison des pluies, mais, bien évidemment, aucun résultat positif, la mairie est absente, malgré les multiples lettres que nous avons envoyées», conclut Cherif Rabia.