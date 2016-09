Une structure à l’activité croissante

Réagissez

1750 tonnes de déchets sont réceptionnés tous les...

Implanté dans la commune de Mahelma, à l’ouest d’Alger, le centre d’enfouissement technique (CET) de Hamici fait partie d’un ensemble d’autres CET mis en service pour régler le problème des décharges dans la capitale.

Le CET s’étend sur une surface globale de 95 hectares. C’est un réceptacle pour les déchets ménagers et assimilés provenant des 34 communes de la wilaya d’Alger. D’une capacité de traitement de 10 millions de tonnes par an, le centre a néanmoins une durée de vie prévisionnelle de 15 ans. Selon un document du ministère des Ressources en eau et de l’Environnement (MREE), le premier casier mis en service a une capacité de 1 800 000 m3 de déchets pour une durée de vie de 5 ans.

La quantité moyenne de déchets réceptionnés est estimée à 1750 tonnes par jour, peut-on lire dans le document. Cette infrastructure permet de faire le tri d’une quantité de déchets estimée à 600 tonnes par jour, ajoute la même source, précisant que les déchets récupérés sont constitués de PET, carton, aluminium, fer, PEHD et film plastique.

Le CET de Hamici, qui travaille à plein régime, est d’un grand apport pour le traitement des déchets ménagers et assimilés de la capitale. Son extrême importance pour le traitement des déchets des 34 communes de la wilaya d’Alger a amené les responsables du ministère des Ressources en eau et de l’Environnement à réfléchir sur l’éventualité de son extension. Ainsi, la construction d’un nouveau casier de 13,8 ha, avec une capacité d’enfouissement d’environ trois millions de mètres cubes de déchets ménagers, a été lancée au cours de l’année. Il est prévu aussi la construction d’une autre station de traitement des lixiviats (osmose inverse d’une capacité de 120 m3 par jour). La durée d’exécution des travaux est de 14 mois, a indiqué la même source.

Et l’extension du CET de Hamici ne s’arrête pas à sa phase II. Le département de Abdelkader Ouali prévoit une phase III de l’extension. Selon le document du MREE, cette phase consiste en la construction de deux nouveaux casiers (3 et 4), avec une capacité d’enfouissement d’environ 5 millions de mètres cubes de déchets ménagers et la construction d’une autre station de traitement des lixiviats d’une capacité de 120 m3 par jour (non programmée dans l’étude initiale, mais c’est une proposition du ministre). Il est prévu également, dans le cadre de cette phase, la réalisation de deux nouvelles unités de tri (au minimum) potentiellement abritées dans un hangar, la réalisation d’un nouveau pont-bascule, ainsi que l’étude préliminaire du futur système de collecte et traitement du biogaz du premier casier.

Le centre est géré par l’EPIC Gecetal de la wilaya d’Alger (Etablissement public de wilaya de gestion des centres d’enfouissement technique). Signalons que la mise en service des centres d’enfouissement technique dans la capitale s’avère une solution sinon efficace, du moins de substitution pour la décharge de Oued Smar, qui, des années durant, a constitué une source de pollution. Les CET permettent, entre autres, la récupération d’une quantité importante de déchets grâce au tri sélectif. Le CET de Hamici compte trois chaînes de tri sélectif, avec une capacité de 600 tonnes de déchets triées par jour.