Réagissez

Mme Sihem Benbetka, présidente de l’association le Bonheur...

Les sapeurs-pompiers ont accueilli les enfants de la lune dans leurs locaux de l’unité n°1, ils ont pris le plaisir de faire découvrir à leurs invités le matériel qu’ils utilisent.

Afin de redonner aux enfants le sourire dont ils ont tant besoin, la Protection civile de la wilaya d’Alger a organisé une soirée mémorable à l’unité n°1 localisée à Zmirli, dans la commune d’El Harrach. Si à chaque fois les enfants trisomiques ou autistes sont honorés par des institutions autres que la Protection civile, ce corps paramilitaire a choisi d’ouvrir ses portes à l’association le Bonheur, qui s’occupe des ‘‘enfants de la lune’’. Ces enfants qui, au lieu de jouer et profiter des rayons du soleil, doivent s’en éloigner au maximum à cause des rayons UV, qui peuvent en quelques instants leur brûler la peau. Le rendez-vous a été donné pour la soirée de samedi à partir de 19h.

A l’intérieur de l’unité, nous avons eu le plaisir de rencontrer des sapeurs-pompiers, qui ont pris un grand plaisir à faire découvrir à ces enfants le matériel qu’ils utilisent. On a pu voir une petite fille sur une moto d’intervention rapide, d’autres jeunes garçons ont eu la chance de mettre un casque, même si, parfois, on ne distinguait plus leurs yeux à cause de la taille de l’objet. Durant cette soirée, les parents, ainsi que leurs enfants, ont littéralement changé d’air, comme l’avait dit une jeune maman, dont l’enfant est atteint de cette maladie.

Mais avant de rejoindre les camions et les ambulances qui éclairaient la nuit avec leurs gyrophares et projecteurs, la salle de conférences de l’unité a offert à ces enfants une soirée qu’ils n’oublieront pas de sitôt. En effet, des cadeaux ont été distribués, et le directeur de la Protection civile de la wilaya d’Alger, M. Tighristin, a pris le micro pour rendre hommage au combat qu’ils doivent livrer au quotidien, sans oublier celui des parents. S’en est suivi un dîner, tout en appréciant les tonalités d’un orchestre chaâbi, qui a animé la soirée avec de belles chansons de chez nous. Nous avons rencontré la présidente de l’association ainsi que certaines personnes qui travaillent avec elle.

A les entendre parler, on croirait que ces enfants sont des rebuts de la société. Une image fausse qu’il faut rapidement éliminer des esprits. Sihem Benbetka, qui est présidente de l’association, nous a dit quelques mots qui expliquent avec précision la situation : «Notre association compte pas moins de 220 personnes, ceci est notre recensement, mais nous pensons qu’il doit y avoir d’autres à travers le pays. Nous savons aussi qu’il y a une autre association basée à Oran qui fait le même travail que le nôtre.»

Elle revient aussi sur les produits dont les personnes atteintes de cette maladie ont besoin : «Il faut savoir que les rayons ultraviolets causent des dégâts irréversibles sur l’organisme, et pour les médicaments, tout ce qu’on arrive à trouver en Algérie c’est juste la pommade qu’il faut payer entre 1000 et 3500 DA et qui n’est pas remboursée. Pour le reste, comme les vêtements, les lunettes, les casques ou casquettes ou même les films protecteurs qu’il faut installer sur les fenêtres, on doit les importer de France, et vu que nous ne recevons aucune subvention de l’Etat, les chiffres grimpent rapidement, surtout lorsqu’on parle de paiement en euro.»

Durant notre rencontre avec la présidente de l’association Saâda, la question de l’éducation a été posée et, selon elle, un rude combat est engagé. «Il faut savoir que nos enfants ont droit à une scolarité comme toute autre personne, les préjugés disent que cette maladie est contagieuse, alors que c’est faux. Il faut briser les tabous et arrêter de les montrer du doigt», conclut notre interlocutrice, tout en nous invitant à venir rencontrer l’association localisée dans la commune de Hammamet.