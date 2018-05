Réagissez

Dans la capitale, 9 marchés de proximité ont été ouverts à l’occasion du mois de Ramadhan.

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a affirmé que les prix des produits alimentaires et des fruits et légumes sont réduits de 20 à 30 % sur les marchés de proximité par rapport aux marchés traditionnels, prévoyant une poursuite de la baisse des prix dans les trois premiers jours du mois sacré.

En marge de l’inauguration du marché de solidarité de proximité au siège de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), en compagnie du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, du secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd, du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, et du président du Forum des chefs d’entreprise (FCE), Ali Haddad, M. Djellab a assuré la disponibilité des produits alimentaires à des prix abordables, avec une baisse de 20 à 30 % par rapport aux marchés traditionnels.

Les prix des légumes n’ont enregistré aucune hausse au premier jour du mois sacré, à l’exception de la tomate et de la courgette, a indiqué le ministre, prévoyant une baisse des prix durant les prochains jours.

Il a appelé les citoyens à rationaliser leurs dépenses aux premiers jours de ce mois. Le ministre a rappelé l’ouverture de 9 marchés de proximité au niveau de la wilaya d’Alger, se disant satisfait de la disponibilité des produits de consommation à des prix raisonnables, voire abordables. Outre leur principal objectif de garantir des produits à des prix bas du producteur directement au consommateur, ces marchés de proximité contribueront à faire la promotion des produits locaux, a-t-il précisé.

Après le mois de Ramadhan, on étudiera la possibilité de généraliser les marchés de proximité de façon permanente à travers l’ensemble du territoire national. En visitant le pavillon des produits laitiers, le ministre de l’Agriculture a affirmé qu’il n’y aura pas de pénurie de lait durant le mois sacré, arguant que des efforts ont été déployés pour garantir la production et la distribution de ce produit en quantité suffisante.

Le gouvernement avait décidé d’augmenter les capacités de production du lait de 50 millions de litres à l’échelle nationale durant le Ramadhan. Le ministre a rappelé que son département a élaboré une feuille de route du produit pour répondre aux besoins des citoyens, en insistant sur les facteurs de production et de distribution (la traçabilité).

En visitant le pavillon des sociétés de production des olives et différents produits de conserve, M. Bouazghi a indiqué que depuis près de 4 mois l’Algérie n’a pas importé d’ olives et nous consommons à 100 % un produit national. Au pavillon des viandes rouges et blanches, il a affirmé que les prix de la viande de veau importé étaient réduits.

Les ministres du Commerce et de l’Agriculture, qui ont visité le marché Ali Mellah, à la place du 1er Mai, et le marché de proximité de Sidi Yahia, pour inspecter les prix, ont appelé les citoyens à rationaliser leurs dépenses lors de l’achat des fruits et légumes et autres produits de consommation durant la première semaine du mois de Ramadhan.