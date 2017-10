Rénovation du vieux bâti à Alger

Une opération qui a coûté 4000 milliards de centimes

Plus de 12.000 postes d'emploi ont été créés et plus de 400 entrepreneurs ont été recrutés dans le cadre des opérations de réhabilitation et de rénovation du vieux bâti à Alger, a indiqué hier, selon l’APS, le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh.