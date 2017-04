Une nouvelle approche pour une meilleure gestion

Réagissez

l’EGPFC gère actuellement 121 cimetières

Outre les tâches courantes, l’EGPFC entreprend des projets ambitieux.

Plus de 75 tonnes de déchets sont collectées quotidiennement dans les cimetières de la capitale, et ce, grâce au travail des agents de l’EGPFC (Etablissement de gestion des pompes funèbres et des cimetières). L’effort fourni par cet Epic de wilaya s’accroît de jour en jour et tend à changer une situation de déliquescence qui a longtemps prévalu dans les lieux de sépulture. Nombre de cimetières, qui dépendaient des APC, ont retrouvé un état d’hygiène permanent et une meilleure gestion, après leur avoir transfert à l’EGPFC.

L’établissement totalise actuellement 121 cimetières, qu’il gère et organise par des méthodes modernes s’appuyant sur une vision à long terme.

Outre le travail d’entretien, qui consiste à maintenir un état d’hygiène constant dans les cimetières, l’EGPFC a lancé, il y a quelques mois, un travail titanesque de numérisation de ses archives. «Le travail de numérisation est en phase finale.

Il sera complètement terminé d’ici la fin du mois d’avril. Pour ce faire, il a fallu concevoir un logiciel informatique propre à cette opération. Cet outil nous a permis de numériser les données qui ont été consignées dans des registres et qui, faut-il le souligner, ont été soumises aux aléas du temps et des dégradations occasionnées au fil des années», confie le directeur général de l’EGCPFC, M. Djoudi.

Cette démarche, qui est à la pointe du progrès, «permettra de sauvegarder le patrimoine immatériel des Algériens et de conserver notre mémoire collective», explique-t-il. Signalons que cette opération a permis également de former une dizaine d’agents de l’établissement dans les nouvelles techniques de numérisation.

La nouvelle direction de l’établissement a mis en place une nouvelle méthode de gestion qui s’articule principalement sur une organisation efficiente. C’est ainsi qu’ont été créées quatre unités à travers la capitale ayant pour but la décentralisation de l’acte de gestion au sein de l’établissement. «L’établissement a été doté d’un nouvel organigramme qui répond aux besoins et exigences d’une gestion actuelle», assure-t-il.

Les suites de cette démarche managériale ont permis, par ailleurs, de lancer le projet de réalisation d’une morgue répondant aux normes internationales.

D’après M. Djoudi, «le projet est en voie de concrétisation. Le choix du terrain a été fait et les études lancées», affirme-t-il. S’agissant du cimetière El Alia, M. Djoudi dira : «Nous tenons à en faire un cimetière moderne et d’envergure nationale, grâce aux travaux de réhabilitation et de réaménagement qui vont être lancés prochainement.»

Bien que les actes de vandalisme qui sont commis dans les cimetières tendent à diminuer, il n’en demeure pas moins que l’EGCPFC fait un travail de pédagogie destiné au grand public, afin de le sensibiliser sur la nécessité de préserver les cimetières de la dégradation. Ces lieux de sépulture sont des endroits sacrés. Si ces dernières années l’altération des moeurs a atteint des seuils inimaginables, il est du devoir des vivants d’épargner les cimetières de ce genre de déviations.