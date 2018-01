Réagissez

Les principales causes des accidents de la circulation sont souvent dues au non-respect du code de la route

Un bilan de la Protection civile fait ressortir une diminution de 436 accidents de la route par rapport à l’année 2016.

Quelque 6840 accidents de la route ont été enregistrés durant l’année 2017 dans la capitale. D’après le sous-lieutenant Sadek Kamel, membre de la cellule de communication de la Protection civile d’Alger, «nous avons enregistré 11426 interventions, dans lesquelles nous déplorons 6236 blessés et 81 décès», indique-t-il, et de préciser : «Il y a eu une diminution du nombre d’accidents de la circulation par rapport à l’année 2016, où nous en avons enregistrés 7276.

Le nombre d’interventions durant la même année était également élevé. Il était de l’ordre de 12312. Le même bilan fait ressortir 6729 blessés et 68 décès.» En dépit de cette légère diminution dans les statistiques globales, le nombre de décès sur les routes a connu néanmoins une augmentation, de 68 décès en 2016, il est passé à 81, «le facteur humain dans la survenue de ces accidents reste prépondérant. Les automobilistes continuent, en dépit de toutes les opérations de sensibilisation, à ne pas respecter le code de la route, notamment en ce qui concerne la limitation de la vitesse.

La majorité des accidents sont dues à l’excès de vitesse et au non-respect de la signalisation routière. La conduite durant la nuit et la fatigue qu’elle engendre sont également des facteurs déterminants dans la survenue des accidents. Aussi, une proportion importante de ces accidents sont dus à la vétusté des véhicules et à l’absence d’entretien», explique-t-il.

Les piétons sont également responsables dans plusieurs cas d’accidents. «Nous avons enregistré 1481 accidents impliquant des piétons, heurtés par des automobilistes», dira le lieutenant Sadek. Ces accidents ont fait 1434 blessés et 47 décès. Les principales causes de ces accidents sont, entre autres, le non-respect de la signalisation par les piétons, qui, dans la plupart des cas, traversent la chaussée alors que la signalisation lumineuse indique qu’il faut attendre.

D’autres piétons traversent sous des passerelles, des routes comptant plusieurs voies. Des tronçons d’autoroutes aussi larges qu’un stade de football sont quotidiennement traversés par des piétons, qui mettent leur vie en danger. Sur l’autoroute de l’Est, à proximité d’une station-service, malgré la présence d’une passerelle nouvellement réalisée, des habitants d’un quartier se trouvant sur l’axe autoroutier mettent au quotidien leur vie en danger en traversant l’autoroute sous la passerelle. «Il ne se passe pas un jour sans que l’on dénombre des accidents. Il faut peut-être réaliser une haie pour empêcher les piétons de traverser l’autoroute», suggère un habitant du quartier.

Par ailleurs, le bilan de la Protection civile pour l’année 2017 fait ressortir 6769 incendies, qui ont fait 213 blessés et provoqué le décès de 3 personnes. En matière de secours et d’évacuations, les services de la Protection civile ont enregistré 51351 interventions. Ces dernières ont concerné 11494 blessés, 3022 malades, ainsi que 1091 décès. S’agissant des opérations diverses, «nous avons enregistré 155336 opérations, dont 19020 blessés et 459 décès», confie le lieutenant Sadek Kamel.