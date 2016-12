Une forêt aménagée à Diar El Afia

Réagissez

Une forêt mitoyenne avec les habitations dans le quartier de Diar El Afia, à Bourouba, a été aménagée au grand bonheur des habitants.

Le bois a été longtemps abandonné et a servi pendant des années de décharge pour toutes sortes de détritus. Les pouvoirs publics en ont fait un endroit féerique, où les enfants peuvent s’adonner aux jeux et les adultes à la villégiature. En plus des aménagements à l’intérieur de la forêt, des équipements de puériculture ont été installés, donnant à l’ambiance dans la forêt des allures de kermesse. Les enfants, accompagnés de leurs parents, notamment durant les week-ends, affluent en grand nombre.

En cette période de vacances scolaires, le bois est devenu une destination privilégiée pour les habitants des quartiers alentours, «la forêt s’est mue en un endroit vraiment fabuleux, et ce, grâce aux aménagements qui ont été réalisés et à l’installation d’équipements, tels que les toboggans et balançoires. Je lance un appel aux habitants de Diar El Afia pour qu’ils incitent leurs enfants à sauvegarder ces équipements, car ils sont en fin de compte les leurs», confie un habitant du quartier.