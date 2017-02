Une famille en détresse interpelle Zoukh

Réagissez

L’un des blocs rocheux ayant percuté la maison des Aït...

Sans maison depuis fin janvier, la famille Aït Chafâa ne sait plus à quel saint se vouer. Habitant une petite demeure familiale à Sidi Medjber, composée d’une chambre, une cuisine et des sanitaires, cette famille interpelle le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, afin qu’il intervienne pour mettre fin à leur souffrance.

Le père de famille a adressé une requête au premier magistrat de la wilaya, dans laquelle il explique sa situation de plus en plus intenable. Le 24 janvier dernier, après les fortes pluies qui ont duré plusieurs semaines, un éboulement de roches a touché sa maison, qui a été sérieusement endommagée. Un bloc rocher qui pèserait 500 kg a complètement détruit les sanitaires. Fort heureusement, cet éboulement n’a pas fait de victimes.

Mais depuis, la famille est traumatisée et ne peut plus retourner dans sa maison en raison de la persistance du danger. «Actuellement, j’ai emmené toute ma famille en lieu sûr, mais à titre provisoirement en attendant une solution durable», espère le père de famille, Redouane, qui a souligné dans sa requête au wali d’Alger que ce n’est pas la première fois que ce genre d’incident se produit dans ce faubourg. Le premier éboulement a eu lieu en novembre 2007, où un énorme rocher avait percuté la maison de cette famille, causant d’importants dégâts matériels.

Les services de la protection civile avaient établi un compte- rendu détaillé de cet éboulement. Mais depuis, rien n’a été fait pour protéger cette famille du danger que représentent les nombreux rochers au sommet de la montagne. Des rochers qui peuvent glisser à tout moment et provoquer de graves dégâts. Cette famille en détresse a déjà déposé une demande de logement en avril 1998.

Une demande qui est restée sans suite jusqu’à aujourd’hui. Avec trois enfants et bien que son épouse travaille, ce fonctionnaire de l’Etat est dans l’incapacité financière d’acquérir un logement sur le marché immobilier. Mais en même temps il ne peut plus rester dans cette maison gravement endommagée. Et aucune solution ne se profile à l’horizon. «Nous demandons aux autorités compétentes de nous venir en aide en nous permettant d’accéder à un toit décent et sans danger de mort», souhaite le père de famille qui souffre d’une lourde maladie.